In der Europacup-Saison 2021/22 verbessert sich die Super League vom 19. auf den 14. Platz des Uefa-Rankings.

Legende: Trug seinen Teil zur Steigerung bei Christian Fassnacht bei der Gruppenphasen-Teilnahme von YB in der Champions League. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Super League hat sich diese Saison im Uefa-Ranking nach vorne gearbeitet: Dank YB (Teilnahme an Champions-League-Gruppenphase) und Basel (Conference-League-Achtelfinal) gelang der Sprung vom 19. auf den 14. Rang. Diese Verbesserung wird der Schweiz ab der übernächsten Europacup-Saison 2023/24 erhebliche Vorteile bringen:

Der Schweizer Meister wird in der Qualifikation zur Champions League nur 2 Hürden meistern müssen.

Der Meisterschaftszweite kommt ebenfalls in die Ausscheidung der «Königsklasse» und wird in der 2. Qualirunde eingreifen.

Der Cupsieger wird in die vorletzte Quali-Stufe zur Europa League aufgenommen.

2 weitere Teams bekommen Zugang zur 2. Quali-Runde der Conference League.

Für die kommende Saison 2022/23 wirkt sich allerdings noch der schlechtere 19. Platz aus: Der FC Zürich als designierter Meister wird in der CL bereits in der 1. von 4 Qualirunden eingreifen müssen.

In der EL wird die Schweiz überhaupt nicht vertreten sein. Und in der Conference League werden 2 Super-League-Vertreter in der 2. von 4 Qualirunden beginnen.