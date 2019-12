Wir haben gefragt – die User haben gewählt: Das schönste Hinrunden-Tor in der Super League hat ein Basler erzielt.

10 Treffer haben wir ins Rennen für das «Tor der Hinrunde» geschickt. Darunter waren unter anderem ein herrlicher Schlenzer, ein gefühlvoller Freistoss, ein toller Fallrückzieher, zwei spektakuläre Volleys oder ein brachialer Weitschuss.

And the winner is ... der brachiale Weitschuss. Eray Cömerts Schuss aus rund 32 Metern bekam von den über 6800 Voting-Teilnehmern die meisten Stimmen. Der FCB-Verteidiger setzte sich mit 32 Prozent der Stimmen auf Platz 1.

Thuns Miguel Castroman wurde mit 29 Prozent knapp auf Rang 2 verwiesen. Sein Volleytreffer aus 18 Metern war aber nicht minder schön. Bronze verteilen die User an Victor Ruiz vom FC St. Gallen. Auch er war mit einer Volleyabnahme erfolgreich.