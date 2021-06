Quintillas Abgang beim FC St. Gallen ist bereits seit März bekannt. Nun ist klar, für wen der bisherige Captain der Ostschweizer in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird: Der 27-Jährige hat beim FC Basel einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben.

Er wolle den «nächsten Schritt in meiner Karriere machen», wurde der Spanier von seinem neuen Arbeitgeber zitiert. «Der FCB ist ein Topklub, in den letzten Jahren habe ich als Gegenspieler gesehen, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt.»

Quintilla war 2018 vom Puerto Rico FC in die Schweiz gekommen. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler in Spanien, Frankreich sowie in den USA bei Sporting Kansas City gespielt.

Konkurrenz schnappt sich erneut einen Captain

Aus St. Galler Sicht stellt der Wechsel ein Déjà-vu dar: Bereits vor einem Jahr hatten die «Espen» mit Silvan Hefti ihren Captain ziehen lassen müssen. Er hatte zu Meister YB gewechselt.