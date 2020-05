Es war zwar kein Freitag, doch dennoch bleibt der 13. Mai 2010 jedem Fan des FC Aarau als schwarzer Tag in Erinnerung. Nach dem 1:4 zuhause gegen GC (und weil Bellinzona den FC St. Gallen bezwang) stand nach der 35. Runde der erstmalige Abstieg seit 29 Jahren für die Aarauer fest. Das Team aus dem Rüebliland verlor seinen Nimbus des «Unabsteigbaren».

Adili löst Vonlanthen ab

Doch an diesem Abend ereignete sich auch noch etwas für die Rekordbücher: Endogan Adili feierte sein Super-League-Debüt, als er in der 76. Minute eingewechselt wurde. Keine 10 Minuten später sorgte er für das 4:1 – im Alter von 15 Jahren und 286 Tagen. So jung hatte zuvor noch kein Spieler in der höchsten Schweizer Liga getroffen, den Bestwert hatte Johann Vonlanthen inne, der bei seiner Tor-Premiere etwas mehr als 16 Jahre alt war.

Bild 1 / 3 Legende: Himmelhoch jauchzend GC-Youngster Endogan Adili (hier nach einem GC-Spiel im Mai 2010 im Letzigrund) traf erzielte 9 Minuten nach seinem SL-Debüt sein Rekord-Tor. Freshfocus Bild 2 / 3 Legende: Zu Tode betrübt Aaraus David Marazzi muss realisieren: Der Abstieg ist Tatsache. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Konfliktpotenzial Einige Fans des FCA haben nach der Niederlage Diskussionsbedarf. Keystone

Sofort als neues Supertalent gehandelt, blieb dies jedoch der einsame Höhepunkt in Adilis Karriere. In 24 weiteren Super-League-Partien gelang dem Schweiz-Türken ein weiterer Treffer. Nach Kreuzband-Verletzungen konnte er sich auch bei seinem neuen Klub, dem FC Basel, nie durchsetzen. Über die Station Galatasaray kehrte er in die Schweiz zurück. Aktuell spielt er beim FC Kosova in der 1. Liga.