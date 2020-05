Satte 13 Punkte liegt YB in der Saison 2009/10 zwischenzeitlich vor Basel – und wird am Ende trotzdem nicht Meister.

Als sich Petkovics Prophezeiung in Luft auflöste

Das Polster der Young Boys schmilzt nach der Winterpause wie Schnee in der Frühlingssonne. Der FC Basel kommt immer näher ran und liegt schliesslich am vorletzten Spieltag punktgleich mit den Bernern an der Tabellenspitze.

YB-Trainer Vladimir Petkovic ist sich bereits seit Wochen sicher: Sollte es zu einer Finalissima gegen Basel kommen, wird YB gewinnen. «Wenn man viel leistet, dann wird man irgendwann belohnt. Und jetzt ist der Zeitpunkt für diese Belohnung gekommen», so Petkovic.

Etwas anderes als ein Sieg bleibt den Bernern im alles entscheidenden letzten Saisonspiel auch gar nicht übrig. Denn der FCB hat vor der Finalissima das bessere Torverhältnis.

Legende: Muss FCB-Trainer Thorsten Fink zum Titel gratulieren Vladimir Petkovic. imago images

Stocker Torschütze, Shaqiri Verteidiger

Doch Petkovics Prophezeiung wird nicht wahr. Seine Young Boys verlieren die Finalissima mit 0:2. Valentin Stocker darf sich als Matchwinner feiern lassen: Der damals 21-Jährige erzielt das 1:0 und bereitet auch Scott Chipperfields 2:0 vor.

Xherdan Shaqiri, damals 18-jährig, gehört ebenfalls zu den Meisterhelden. Als linker Aussenverteidiger meldet er Seydou Doumbia ab. Jenen Doumbia, der in jener Saison mit 30 Treffern (!) Torschützenkönig wird – im letzten Saisonspiel aber blass bleibt.

Und so feiert der FCB seinen 13. Meistertitel und lanciert gleichzeitig eine unheimliche Serie. Bis 2017 feiern die Basler 8 Titel in Folge. Die Serie beenden schliesslich – die Young Boys. Erst 8 Jahre nach der schmerzhaften Pleite 2010 wird YB doch wieder Schweizer Meister.