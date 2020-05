Am 23. Mai 1992 bebte das Wallis. Der FC Sion sicherte sich am vorletzten Spieltag der Finalrunde dank einem 0:0 in Genf gegen Servette den ersten Meistertitel der Klub-Geschichte. Der Punkt reichte den Sittenern, da sie im direkten Vergleich mit dem 2 Punkte schlechter klassierten Xamax die Nase vorne hatten.

In Sion strömten die Menschen auf die Strassen. Wie man feiert, wussten die Anhänger nach damals bereits 6 Cupsiegen schon. Dieses Mal durften sie sich aber über den Meistertitel freuen. Dieses Vergnügen gab es danach im Wallis bisher nur ein weiteres Mal. 1997 sicherte sich Sion gar das Double.

Wegweisender Sieg im Hardturm

In der Saison 1991/92 galt nicht Sion, sondern vor allem GC als heissester Titelanwärter. Die Walliser gingen als Drittplatzierte mit einem Punkt Rückstand auf die zweitplatzierten Zürcher in die Finalrunde. Am 7. und 8. Spieltag kam es zu den wegweisenden Direktduellen.

Zu Hause setzte sich Sion mit 3:1 durch. Den letztlich wohl entscheidenden Sieg im Kampf um den Titel feierte das Team von Trainer Enzo Trossero in der nächsten Runde im Zürcher Hardturm. Die Gäste schlugen GC dank einem Tor von Giuseppe Manfreda in der 87. Minute 1:0 und übernahmen dank dem Sieg die Tabellenführung. Diese Position gab Sion in der Folge nicht mehr her.