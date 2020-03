Wenn man eine Beziehung als anhaltend bezeichnen kann, dann ist es wohl jene zwischen Sven Hotz und dem FC Zürich. Bereits im Alter von 12 Jahren trat Hotz in die Juniorenabteilung des Stadtklubs ein. Später hielt er «seinem» FCZ als Vorstand und Sekretär die Treue.

Schwierige Jahre

Am 25. März 1986 übernahm der charismatische Hotz das Präsidium bei den Zürchern. Doch der Klub befand sich damals in einer Krise, für den neuen Präsidenten folgten turbulente Jahre. 1988 stieg der FCZ in die Nationalliga B ab. Zwar gelang 2 Saisons später der Wiederaufstieg, doch die Zürcher verblieben auch in den folgenden Jahren im biederen Mittelfeld.

Späte Genugtuung

Erst zum Ende seiner langen Präsidialzeit kam Hotz zum Erfolg. 2005 feierten die Zürcher den Cup-Sieg, 2006 den ersten Meistertitel seit 25 Jahren. Hotz war endlich am Ziel – und blieb der Fussball-Schweiz mit seinem Sieges-Tänzchen in Erinnerung.

Im obigen Video blicken wir auf Sven Hotz' Zeit als FCZ-Präsident zurück.