«Nur so könnte YB noch gestoppt werden»

YB mit einem fast uneinholbaren Vorsprung Wintermeister, dahinter ein dicht gedrängtes Verfolgerfeld, der Rekordmeister und der Aufsteiger in Abstiegsgefahr: Was gibt es nach diesem Super-League-Herbst zu sagen? Wir haben den SRF-Experten Bruno Berner befragt.

Wer hat überrascht?

«Es ist erfrischend, wie nachhaltig beim FC Thun gearbeitet wird. Wenn man die finanziellen Möglichkeiten, die Infrastruktur, das Kader berücksichtigt, ist es einfach grossartig, was dort läuft.»

Positiv aufgefallen sind Berner insgesamt 3 Mannschaften:

Wer hat enttäuscht?

Ein Team hat sich einen Europa-League-Platz als Ziel gesetzt, aber in der Vorrunde die meisten Niederlagen kassiert:

Mann der Vorrunde

Ein Aussenverteidiger hat den Ex-Verteidiger Berner in der Hinrunde – aber auch in der Nationalmannschaft – besonders beeindruckt: «Kevin Mbabu hat sich festgebissen. Er überzeugt total und hat gegen Belgien fast einen Champion wie Stephan Lichtsteiner vergessen gemacht. Sein nächster Schritt ist nun, sich in einer grossen Liga durchzusetzen.»

Was müsste passieren, damit das Titelrennen nochmals spannend wird?

19 Punkte Vorsprung weist YB bei Halbzeit auf die zweitplatzierten Basler auf. Die Titelverteidigung ist den Bernern kaum noch zu nehmen. Oder etwa doch?

Der Match der Hinrunde

Kein Zweifel, das Ereignis dieses Herbstes war das 7:1 der Young Boys gegen den FC Basel. «Die Bedeutung des Spiels war gross: Basel kündigte an, den Titel sofort zurückzuholen, dann folgte diese enorme Machtdemonstration von YB.»

Wer muss reagieren?

«Basel muss besser und mehr investieren, auch im Hinblick auf die Saison 2019/20. Der FCZ verlor im Sommer kurzfristig zwei Stürmer. Ich denke, die Zürcher versuchen, vorne im Angriff mehr Optionen zu kriegen.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 16.12.18, 15:55 Uhr