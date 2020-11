Zürich fährt gegen Luzern den 3. Sieg in Folge ein. Trainer Massimo Rizzo bleibt sicher bis zur Winterpause Trainer.

Alles in Minne beim FCZ, Luzern darbt weiter

Canepa hält an Rizzo fest

Zürich schlägt Luzern im heimischen Letzigrund 2:0 und feiert den dritten Sieg in Folge.

Ein früher Platzverweis gegen Lucas Alves und zwei Penaltytreffer prägen die Partie.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa spricht Interimstrainer Massimo Rizzo zumindest bis zur Winterpause das Vertrauen aus.

Eigentlich hatte sich der FC Luzern für das Spiel in Zürich viel vorgenommen. 2 Punkte aus 5 Spielen, so die einhellige Meinung bei den Zentralschweizern, bildeten die bisherigen Leistungen nicht genügend ab. Die Bemühungen wurden aber auch in Zürich nicht mit einem Vollerfolg belohnt.

Die Hoffnungen erfuhren bereits in der 22. Minute einen argen Dämpfer. Lucas Alves musste nach einem Notbremse-Foul an Blaz Kramer vom Platz. Zudem gab es Penalty für die Zürcher. Benjamin Kololli verwandelte zum 1:0 für die Gastgeber.

Auf aberkannte Treffer folgen Penaltys

Kramer, mit bisher 3 Treffern in 4 Direktduellen so etwas wie der Luzern-Schreck in den Reihen der Zürcher, hatte kurz zuvor bereits per Kopf eingenetzt (20. Minute). Das Tor wurde aber wegen eines vorausgehenden Abseits von Kololli aberkannt.

Nach dem genau gleichen Muster fiel dann das 2:0 kurz vor der Pause. Kololli, wieder er, brachte einen Schlenzer im Tor unter. Erneut stand der kosovarische Nationalspieler allerdings im Offside – kein Tor. Eine Minute später schoss Kololli im Strafraum den grätschenden Marvin Schulz an, Schiedsrichter Lukas Fähndrich sah ein Handspiel, das einen weiteren Penalty für Zürich zur Folge hatte. Diesmal durfte Antonio Marchesano ran, der souverän einschoss.

Rizzo bis zur Winterpause bestätigt

Damit war die Partie gelaufen, auch wenn Luzern nach der gelb-roten Karte gegen Aiyegun Tosin in der 61. Minute noch einmal Lunte roch und zu mehreren Chancen auf den Anschlusstreffer kam. Tsy William Ndenge vergab die grösste davon in der 66. Minute: Er scheiterte am Pfosten.

Nach der Partie bestätigte FCZ-Präsident Ancillo Canepa, dass er vorerst an Erfolgs-Interimstrainer Massimo Rizzo festhält. «Massimo bleibt im Minimum bis zur Winterpause unser Cheftrainer. Dann schauen wir, wie es weitergeht», so Canepa nach dem 2:0-Heimsieg gegen Luzern bei blue. Rizzo fuhr seit der Entlassung von Ludovic Magnin in drei Partien drei Siege ein.

So geht es weiter

Luzern versucht nach der Nati-Pause in zwei Wochen, gegen Tabellenschlusslicht Vaduz den ersten Dreier einzufahren. Der FCZ reist dann ins Wallis zu Sion.