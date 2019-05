Christian Constantin schickt Murat Yakin und seinen Assistenten Marco Otero vorzeitig in die Ferien. Wie der FC Sion in einer Mitteilung schreibt, übernehmen für die restlichen 4 Super-League-Spiele Christian Zermatten und der aktuelle U21-Trainer Sébastien Bichard an der Seitenlinie der Walliser.

Unterstützt werden die beiden vom Präsidenten Constantin. «Nach dem Saisonende wird die Situation neu beurteilt», heisst es im Communiqué.

Empfindliche Pleite gegen YB

Zermatten sprang in der Vergangenheit bereits mehrfach als Nothelfer ein, zuletzt auch für ein Cup-Spiel vor der Ernennung Yakins im September 2018.

Die Walliser sind nach drei Niederlagen in Folge nur noch einen Punkt vor dem Barrage-Platz 9 klassiert. Zuletzt gab es zuhause ein 0:4 gegen YB.

Yakin fehlte im Mannschaftshotel

Als Begründung für die Beurlaubung Yakins machen die Verantwortlichen einen «Mangel an professionellem Engagement des technischen Staffs» geltend. Dass der 44-Jährige und seine Entourage zuletzt vor den Auswärtspartien gegen Zürich am (28. April, 0:1) und Thun (4. April, 2:1) nicht im gleichen Hotel wie die Spieler übernachtet hatten, war Constantin sauer aufgestossen. Derartige Vorfälle habe es auch schon früher gegeben.

