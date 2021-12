Nach 18 Runden hat sich die Super League am Sonntag vorübergehend in die Winterpause verabschiedet. Bis am 29. Januar ruht der Ball in der höchsten Schweizer Spielklasse. Eine gute Gelegenheit, um sich einige der schönsten Tore noch einmal anzuschauen.

Welcher der 10 ausgewählten Treffer gefällt Ihnen am besten? Machen Sie bei unserem Rating mit!