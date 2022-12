Legende: Gibt einen neuen Marschplan vor Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League. Freshfocus/Urs Lindth

Eröffnet wird die nächste Saison am Wochenende vom 21. bis 23. Juli. Bis zur Winterpause (Sonntag, 17. Dezember) werden 18 Runden ausgetragen. Die erste Phase der Meisterschaft endet am 21. April mit der 33. Runde. Danach geht es für die Mannschaften der vorderen Tabellenhälfte (1. bis 6.) in der Championship Group weiter, für die anderen sechs Teams in der Relegation Group.

Innerhalb der Sechsergruppen werden nach einer zweiwöchigen Pause, in der die Cup-Halbfinals ausgetragen werden, die restlichen fünf Runden absolviert. Das Saisonende erfolgt für die Relegation Group am Dienstag, 21. Mai, für die Championship Group am Samstag, 25. Mai.

00:32 Video Archiv: Der «schottische Modus» einfach erklärt Aus Sport-Clip vom 11.11.2022. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

In der Challenge League bleibt alles beim Alten: 18 Runden vor dem Winter, 18 Runden danach.