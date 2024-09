In der Super League kommt es am letzten Tag des Transferfensters zu gewichtigen Wechseln.

Nun ist es amtlich: Fabian Frei verlässt den FC Basel nach 543 Partien. Der FCB-Rekordspieler war in dieser Saison nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. Sein Vertrag, der noch bis im nächsten Sommer gelaufen wäre, wird vorzeitig aufgelöst. Nutzniesser der Vorgänge in Basel ist Winterthur.

Ich bin der Meinung, dass ich noch einige gute Spiele auf höchstem Niveau in meinen Beinen habe.

Beim FCW, wo Frei bis 2004 die Jugend durchlaufen hatte, erhält der 35-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Ende Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit. Der Tabellenvorletzte holt sich vom Super-League-Rekordspieler viel Erfahrung ins Team.

«Es ist für den Moment gerade ein unglaublich seltsames Gefühl für mich, nach einer derart langen, erfolgreichen und wunderbaren Zeit nicht mehr Teil des FCB zu sein», äussert sich Frei zum Transfer. «Auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass wir nun gemeinsam zu dieser Lösung gekommen sind. Ich bin der Meinung, dass ich noch einige gute Spiele auf höchstem Niveau in meinen Beinen habe.»

04:39 Video Archiv: Das 1:1 in Sion bleibt Freis letztes FCB-Spiel Aus Sport-Clip vom 31.08.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 39 Sekunden.

Mit Mirantschuk kommt viel Klasse ins Wallis

Auch Sion, das ansprechend in die Saison gestartet ist, reagiert am Deadline Day und verpflichtet den 28-fachen russischen Nationalspieler Anton Mirantschuk. Der 28-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb bis am 30. Juni 2026 beim Super-Ligisten. Mirantschuk spielte die letzten 8 Jahre für Lokomotive Moskau. Mit dem Hauptstadt-Klub bestritt er über 160 Partien in der höchsten russischen Liga. «Anton besitzt neben seinem unbestreitbaren Talent auch eine solide Erfahrung im europäischen Fussball», sagt Sions Sportchef Barthélémy Constantin über die Neuverpflichtung.

Daprelà muss den FCZ verlassen

Fabio Daprelà ist nicht mehr Spieler des FC Zürich. Der Vertrag zwischen dem 33-jährigen Verteidiger und dem aktuellen Zweiten der Super League wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie der FCZ am Montag mitteilte. Wo der ehemalige Luganesi und Grasshopper seine Karriere nach gut einem Jahr beim FCZ fortsetzt, ist noch nicht bekannt.