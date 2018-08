Der FC Luzern schlägt auch am letzten Tag nochmals auf dem Transfermarkt zu. Von Borussia Mönchengladbach kommt der zentrale Mittelfeldspieler Tsiy William Ndenge. Der deutsche Nachwuchs-Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag für 3 Jahre bei den Innerschweizern.

In der vergangenen Spielzeit wurde er in die niederländische Eredivisie zu Roda ausgeliehen, wo er sich als Stammspieler durchzusetzen wusste. Einsetzbar ist der 1,88 m grosse Linksfuss jedoch noch nicht, da er noch an einer Innenbandverletzung leidet. Am Donnerstag hatten die Luzerner mit Otar Kakabadze bereits einen Rechtsverteidiger verpflichtet.

Auch Paris Saint-Germain hat sich nochmals verstärkt. Vom FC Bayern München stösst Linksverteidiger Juan Bernat zu den Franzosen. Ausserdem kommt Maxim Choupo-Moting ablösefrei von Premier-League-Absteiger Stoke.