Das Stadion des FC St. Gallen erhält einen eigenständigen Namen. Die Fans dürfen bei der Wahl mitwirken.

FCSG-Fans dürfen Stadion benennen – aber es gibt einen Haken

Legende: Fans dürfen mitgestalten Wie wird das Stadion des FCSG wohl künftig heissen? Claudio Thoma/freshfocus

Der FC St. Gallen geht neue Wege. Erstmals in der Geschichte des Klubs dürfen die Fans mitbestimmen, welchen Namen das Stadion künftig tragen wird.

Allerdings macht der FCSG im am Dienstagmorgen veröffentlichten Communiqué klar, dass es Leitplanken gibt. So sind die Begriffe «Berit» (eine Privatklinikgruppe aus der Ostschweiz) und «Stadion» vorgegeben – dazwischen stehen sechs Zeichen für Ideen zur Verfügung. Beispiel: Berit xxxxxxStadion.

Im Dezember steht der neue Stadionname fest

Bis zum 10. Oktober können Fans auf der Vereinswebsite Vorschläge einreichen. Am Samstag, 25. Oktober, werden die drei Finalisten kommuniziert.

Von diesem Trio können beim Heimspiel gegen Lausanne am 23. November alle Saisonabonnentinnen und -abonnenten ihre Stimme direkt im Stadion in einer Wahlurne abgeben. Alternativ kann via Briefwahl abgestimmt werden. Offiziell verkündet wird der neue Name im Dezember.

