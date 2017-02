Der Dabbur-Effekt verpufft am Pfosten

GC verliert das Heimspiel gegen Sion mit 0:1. Das Tami-Team kassiert trotz der Rückkehr von Munas Dabbur die dritte Niederlage in der Rückrunde.

Die Doppelchance von GC in der 51. Minute 0:16 min, vom 19.2.2017

Beinahe hätte sich die Passivität der Walliser in der zweiten Halbzeit gerächt. GC kam nach schwachem Start immer besser in Fahrt und erspielte sich einige gute Torchancen.

Die gefährlichste Aktion ereignete sich nach 51 Minute: Nikola Gjorgjev zwang mit seinem Schuss Sion-Goalie Mitrjuschkin zu einer Parade, Munas Dabbur setzte den Nachschuss an den Posten.

GC noch ohne Rückrunden-Tor

Der Israeli deutete in seinem ersten Spiel an alter Wirkungsstätte an, dass er in der Offensive der Zürcher die dringend benötigten Impulse setzen kann. Der Israeli, der bereits die Captain-Binde trug, fungierte als Anpeitscher und Vorbereiter. Noch fand er seinen einst kongenialen Partner Caio aber nicht, GC brachte auch im dritten Rückrunden-Spiel kein Tor zustande.

Sion reichte eine gute erste Halbzeit. Die Gäste schalteten nach dem Treffer von Bia in der 31. Minute mehr als einen Gang zurück und wurden für eine minimalistische Leistung fürstlich belohnt.