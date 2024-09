Die formstarken Basel und Zürich treffen am Samstag aufeinander. Gibt es wieder einmal keinen Sieger?

Eigentlich werde im Vorfeld unter den Spielern nicht viel über die anstehenden Gegner gesprochen. Doch in dieser Woche habe er das Wort «Klassiker» in der Garderobe häufig gehört, erzählt Fabio Celestini. Der FCB-Trainer sagt: «Du spürst, dass etwas Spezielles bevorsteht.»

Am Samstag kommt es im Basler St. Jakob-Park zum berüchtigten Kräftemessen mit Rivale FCZ. «Die Stimmung wird unglaublich sein», ist sich Celestini sicher.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Super-League-Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich zeigen wir am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Beide Teams können mit breiter Brust in die Partie gehen. Die Basler haben ihre letzten 6 Pflichtspiele nicht verloren, die Zürcher haben generell in dieser Saison in Duellen mit nationalen Gegnern noch keine Niederlage eingefahren.

Wobei: Verlierer gab es zuletzt sowieso auch im Direktduell der beiden mehrfachen Schweizer Meister fast nicht: 5 der letzten 6 Spiele endeten unentschieden.

04:36 Video Celestini: «Wir wollen unsere Serie fortsetzen und weiter nach oben klettern» Aus Sport-Clip vom 20.09.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 36 Sekunden.

Shaqiri angeschlagen – und mit Debüt?

Eine Personalie, die bei Basel aktuell immer wieder zu reden gibt, ist Xherdan Shaqiri. Nach seinem Einsatz im Cup gegen Nyonnais (1:0 n.V.) am letzten Sonntag klagte der 32-Jährige über Schmerzen.

«Shaqiri hat ständig Probleme mit der Wade», erklärt Celestini. Es freue ihn aber für den Routinier, dass ihm im Cup das erste Tor gelungen ist. Ob Shaqiri gegen Zürich sein Startelf-Debüt geben wird, «sehen wir dann», meint Celestini lachend.