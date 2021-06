Legende: Luzern gegen YB Die neue Super-League-Saison beginnt mit der Affiche zwischen Cupsieger und Meister. Keystone

Die neue Saison in der Super League wird am 24. Juli um 18:00 Uhr mit der Partie Luzern – Young Boys angepfiffen. Ebenfalls an jenem Samstag spielen Lausanne-Sport und St. Gallen (20:30 Uhr) gegeneinander. Aufsteiger und Rekordmeister Grasshoppers empfängt in der 1. Runde tags darauf den FC Basel zum Klassiker.

Neue Anspielzeiten

Die neue Saison bringt der Super League neue Anspielzeiten und einen neuen Titelsponsor – Raiffeisen wird nach 9 Jahren von der Credit Suisse abgelöst. An Samstagen wird je ein Spiel um 18:00 Uhr und 20:30 Uhr angepfiffen. Sonntags beginnt ein erster Match um 14:15 Uhr, die beiden weiteren um 16:30 Uhr. Statt wie bisher am Sonntagnachmittag übertragen die SRG-Sender jeweils das spätere Samstagabendspiel.

Die Liga unterbricht ihren Spielbetrieb erstmals am Wochenende des 14./15. August für die 1. Runde im Schweizer Cup. Die letzte Runde vor der Winterpause wird am 18./19. Dezember gespielt, Rückrundenstart ist am 29. Januar, zu Ende geht die Saison am 22. Mai.