Legende: Neu in der Premier League aktiv Renato Veiga. Freshfocus/Marc Schumacher

Renato Veiga verlässt den FC Basel per sofort und wechselt in die Premier League zu Chelsea. Dies gaben die beiden Klubs am Freitagabend bekannt. Bei den «Blues» unterzeichnete der 20-Jährige einen Vertrag bis 2031, mit Option auf ein weiteres Jahr.

«Ich freue mich riesig, hier zu sein», wird Veiga auf der Klub-Website des FC Chelsea zitiert. «Dies ist einer der grössten Klubs in England – für mich der grösste – und ich freue mich sehr darauf, hier anzufangen.»

Die Londoner überwiesen für den portugiesischen Mittelfeldspieler gemäss Medienberichten eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatten die Basler für Veiga knapp 5 Millionen Euro an Sporting Lissabon bezahlt.

Dank für ein «wunderbares Jahr»

In seiner einzigen Saison am Rheinknie hatte Veiga 23 Super-League-Partien bestritten und dabei zwei Tore erzielt. Besonders sein Treffer gegen den FC Zürich dürfte in Erinnerung bleiben (siehe Video unten).

Beim FC Basel bedankte sich Veiga für «ein wunderbares Jahr». Er freue sich, «dass ich Teil der rotblauen Geschichte sein durfte».