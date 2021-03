Der FC St. Gallen und YB bieten in der 25. Runde der Super League einmal mehr eine unterhaltsame Partie und spielen 2:2.

Der FCSG geht zweimal in Führung, YB kann aber jeweils ausgleichen.

Wie schon im Februar 2020 hält St. Gallens Keeper Lawrence Ati Zigi einen Penalty. Weil er sich zu früh von der Linie bewegt, muss dieser aber wiederholt werden.

In den anderen Sonntagsspielen siegt Servette in Sion mit 2:1, Vaduz verliert zuhause gegen Lugano mit 0:3.

Plötzlich wurden in St. Gallen Erinnerungen wach. Erinnerungen an den 23. Februar 2020 und damit an den spektakulären Spitzenkampf zwischen dem FCSG und YB in der Vorsaison.

Déjà-vu im St. Galler Strafraum

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand erneut St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi. Er hatte soeben einen Penalty von Jean-Pierre Nsame abgewehrt. Doch wie schon an jenem 23. Februar liess der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen. Zigi hatte sich zu früh von der Linie bewegt.

Beim zweiten Anlauf blieb Zigi dann chancenlos. War es vor einem Jahr Guillaume Hoarau, der zum 3:3 traf, stellte diesmal Topskorer Nsame auf 1:1. Doch anders als damals blieb noch eine knappe halbe Stunde zu spielen – und es sollten noch weitere Tore fallen.

Ruiz mit einem Tor und einer Vorlage

In der 74. Minute kam St. Gallens Junior Adamu an der Strafraumgrenze zu Fall, Schiedsrichter Urs Schnyder zeigte sofort auf den Punkt. Victor Ruiz krönte seinen tollen Auftritt mit dem Tor. Der Mittelfeldspieler hatte bereits das 1:0 durch Elie Youan mit einem perfekt getimten Zuspiel vorbereitet.

Den Schlusspunkt setzte aber YB. Nach einer tollen Kombination über den Ex-St. Galler Silvan Hefti und Jordan Siebatcheu konnte Meschack Elia freistehend zum 2:2 einnetzen. Das Heimteam hatte es am Ende gar Pechvogel Zigi zu verdanken, dass es zu einem Punktgewinn reichte: Der 24-Jährige rettete kurz vor Schluss zweimal mirakulös gegen Marvin Spielmann und Siebatcheu.

YB gewinnt nicht mehr

Für die Berner ist es in der Super League das vierte sieglose Spiel in Folge. Der Meister liegt in der Super League dennoch mit 17 Punkten Vorsprung auf Servette unangefochten an der Spitze. Der FC St.Gallen kommt derzeit nicht vom Fleck und muss sich mit Platz 6 im Tabellenmittelfeld begnügen.