Legende: Zieht einen Schlussstrich Alain Bieri. KEYSTONE/Alexandra Wey

Alain Bieri bestreitet im November sein letztes Spiel als Schiedsrichter. Der 43-Jährige hat sich dazu entschieden, seine Karriere per Ende 2022 nach 15 Jahren zu beenden und als aktiver Referee für sämtliche Ligen zurückzutreten.

Der Berner hatte den Schweizer Fussballverband (SFV) bereits Ende Mai über seine Absichten informiert. Sein letzter Einsatz in der Super League ist am 12./13. November geplant, sein letztes Spiel folgt am letzten Vorrunden-Spieltag der Challenge League.

Routiniert auf und neben dem Platz

«Ich freue mich auf mehr Freizeit und Planbarkeit», so Bieri, der seit 2006 im SFL-Kader figurierte. Es folgten über 230 Einsätze in der Super League, über 125 in der Challenge League und in diversen Funktionen weit über 100 Einsätze im Ausland.

Dani Wermelinger, Chef Spitzenschiedsrichter im SFV, bedauert den Entscheid: «Mit Alain Bieri verlieren wir den dienstältesten Schiedsrichter in der SFL und damit auch viel Routine. Wir freuen uns, dass er uns als Schiedsrichter-Coach erhalten bleibt.»