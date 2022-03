Verliert Basel in Lugano, ziehen die Tessiner in der Tabelle vorbei. Auch für den FCB-Trainer geht es um einiges.

Legende: Steht bereits unter Druck Guillermo Abascal. Freshfocus

Vor zwei Wochen war in der rot-blauen Welt eigentlich noch alles im grünen Bereich. Mit dem 3:0-Heimsieg gegen Lausanne hatte man den Rückstand auf Zürich nicht anwachsen lassen. Und noch wichtiger: Der Vorsprung auf Lugano betrug beruhigende 7 Punkte.

Doch dann legte sich der FCB scheinbar selber ein «Ei». Denn seit der Entlassung von Trainer Patrick Rahmen – notabene nach dem Sieg gegen Lausanne – haben die Basler nicht mehr gewonnen.

Basel braucht Punkte

Klar, es waren «nur» zwei Partien, in denen man gegen den Leader FCZ (2:4-Niederlage) und den formstarken FC St. Gallen (2:2) nur schwach punkten konnte. Weil aber gleichzeitig Lugano sowohl gegen Servette (2:0) als auch GC (2:1) siegte, ist es im Duell um Platz 3 plötzlich wieder so richtig eng geworden. Vor dem Duell am Sonntag liegt Basel nur noch 2 Zähler vorne.

Schliessen 09:17 Video Archiv: Basel und St. Gallen mit Remis Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen 07:15 Video Archiv: Lugano siegt im Letzigrund gegen GC Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen

Für Guillermo Abascal, seit zwei Wochen interimistisch an der FCB-Seitenlinie, ist es gleich in mehrfacher Hinsicht eine spezielle Reise, die ihn erwartet:

Der 32-Jährige startete seine Laufbahn auf höchster Stufe ausgerechnet in Lugano. Nach einem halben Jahr wurde er im Oktober 2018 geschasst.

Für Abascal steht schon in seinem 3. Spiel mit Basel ein unrühmlicher Rekord auf dem Spiel: Verliert Basel in Lugano, ist der Spanier der erste FCB-Coach, der seine ersten 3 Super-League-Partien nicht gewinnen konnte. Derzeit teilt sich der 32-Jährige diese «Bestmarke» mit Ciriaco Sforza.