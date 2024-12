Lausanne-Sport feiert in der 17. Runde der Super League zuhause gegen den FC Zürich einen überzeugenden 3:0-Sieg.

Mit zwei Treffern und einer Torvorlage avanciert Alban Ajdini zum Mann des Spiels.

Dank dem 6. Sieg in den letzten 8 Partien ziehen die Waadtländer punktemässig mit dem FCZ gleich.

Einen einzigen Torschuss hatten die Gäste in der gesamten Partie zu verzeichnen. Und dieser kam auch nur zustande, weil Lausanne-Abwehrchef Kevin Mouanga mit dem Kopf bereits in der Kabine war und den Ball leichtfertig hergab. Doch Joker Jonathan Okita verpasste in der 92. Minute im 1-gegen-1 mit Lausanne-Goalie Karlo Letica den FCZ-Ehrentreffer, den die Zürcher ohnehin nicht verdient gehabt hätten.

Hohes Pressing als Schlüssel

Auf der anderen Seite zeigte Lausanne eine blitzsaubere Leistung. Die Waadtländer, nach zuletzt 5 Siegen aus den letzten 7 Super-League-Spielen mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, kontrollierten das Geschehen im heimischen Stade de la Tuilière von A bis Z.

Mit dem Ball am Fuss zeigten sich die Schützlinge von Ludovic Magnin geduldig und sicher, bei gegnerischem Ballbesitz wurde konsequent hoch attackiert. Beide taktischen Massnahmen trugen Früchte:

64. Minute: Durch aggressives Gegenpressing erobert Lausanne in der gegnerischen Hälfte den Ball zurück. Alvyn Sanches legt auf für Alban Ajdini, der Yanick Brecher aus 18 Metern erwischt. Der FCZ-Keeper macht dabei keine gute Falle – 2:0.

Durch aggressives Gegenpressing erobert Lausanne in der gegnerischen Hälfte den Ball zurück. Alvyn Sanches legt auf für Alban Ajdini, der Yanick Brecher aus 18 Metern erwischt. Der FCZ-Keeper macht dabei keine gute Falle – 2:0. 73. Minute: Die Lausanner nutzen die ganze Breite des Platzes, um die FCZ-Defensive auseinanderzuziehen. Über mehrere Stationen gelangt der Ball auf den linken Flügel zu Sanches, der mit einer punktgenauen Hereingabe in den Strafraum Ajdini findet. Der Kosovare muss nur noch einschieben und der Doppelpack ist perfekt – 3:0.

Strittige Szene bringt FCZ auf Verliererstrasse

Bereits vor der Pause hatte bei kalten und nassen Bedingungen im Waadtland einzig und allein das Heimteam für die Musik gesorgt. Die Führung in der 15. Minute durch Koba Koindredi war entsprechend verdient, doch sie war auch nicht ganz unstrittig.

Dem Treffer vorausgegangen war ein Zweikampf zwischen Antonio Marchesano und Ajdini. Der Lausanner bedrängte den FCZ-Spielmacher im Aufbau, sodass dieser zu Fall kam. Schiedsrichter Anojen Kanagasingam entschied sich gegen einen Foulpfiff. Koindredi übernahm den Ball und schob ihn mit einem Flachschuss an Brecher vorbei ins Gehäuse.

Der VAR griff im Anschluss nicht mehr ein, was darauf schliessen lässt, dass gemäss dem Schiedsrichter-Team zumindest kein klarer Fehlentscheid vorgelegen hatte.

So geht's weiter

Dank dem hochverdienten Sieg zieht Lausanne in der Tabelle punktemässig mit dem FCZ gleich, aufgrund der besseren Tordifferenz liegt das Magnin-Team sogar vor den Zürchern auf Platz 4. In der letzten Runde vor der Winterpause tritt Lausanne-Sport am kommenden Sonntag bei Lugano an, während der FCZ gleichentags im Letzigrund St. Gallen herausfordert.

Die Stimmen zum Spiel

Super League