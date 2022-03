Lugano kommt im Tourbillon im Rahmen der 26. Runde der Super League zu einem 3:0-Auswärtssieg gegen Sion.

Tore unmittelbar vor und nach der Pause bringen die Tessiner auf Kurs, nach einer Stunde ist die Partie entschieden.

Der FC Zürich verliert zuhause gegen St. Gallen überraschend deutlich 0:3.

Nach dem 0:2 gegen Basel vom letzten Wochenende hat Lugano in Sion auf die Siegerstrasse zurückgefunden. Die Tessiner bekundeten beim Tabellen-7. kaum je Mühe und gewannen vor 5800 Zuschauern im Tourbillon auch in dieser Höhe verdient.

Mickaël Facchinetti eröffnete das Skore in der 42. Minute. Nach einem Eckball von Reto Ziegler hatte Mijat Maric zunächst nur den Pfosten getroffen. Facchinetti war aber zur Stelle und wuchtete den Ball kompromisslos zum 1:0 in die Maschen. Der Verteidiger erzielte seinen 2. Saisontreffer – bereits im Dezember hatte er gegen Sion eingenetzt.

00:38 Video Facchinetti reagiert nach Matics Pfostenkopfball am schnellsten Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Bottani 35 Sekunden nach Wiederanpfiff erfolgreich

Sion, bei dem Assistenztrainer Alessandro Recenti an der Seitenlinie die Anweisungen gab (Paolo Tramezzani ist weiterhin gesperrt), war nach Wiederanpfiff scheinbar noch im Tiefschlaf. Anders war es kaum zu erklären, dass der Ball nach nur 35 Sekunden bereits wieder im Tor von Kevin Fickentscher lag. Eine ungenügende Ballannahme von Arian Kabashi führte zum 2:0 durch Mattia Bottani.

Noch vor Ablauf einer Stunde machte dann Zan Celar alles klar. Der Slowene konnte nach einem unmotivierten Ballverlust Giovanni Sios alleine auf Fickentscher zulaufen und zeigte sich abgebrüht. Er traf bereits zum 7. Mal in dieser Saison.

01:14 Video Kabashis Rundschlag ermöglicht Bottani das 2:0 Aus Sport-Clip vom 12.03.2022. abspielen

Baltazar mit Aussetzer

Um den missglückten Auftritt noch komplett zu machen, sah Sions Baltazar nach einem rüden Foul an Sandi Lovric in der 64. Minute direkt Rot. Der Brasilianer liess seinem Frust freien Lauf und fuhr dem Lugano-Österreicher von hinten in die Beine.

Lugano lässt sich dank dem Sieg im Kampf um Platz 3 noch nicht abschütteln. Die Differenz auf Basel und YB beträgt vor den Sonntagsspielen 2 Zähler.

So geht es weiter

Sion gastiert am kommenden Sonntag bei Servette (14:15 Uhr). Lugano empfängt Tabellenschlusslicht Lausanne (16:30 Uhr).