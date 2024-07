YB-Trainer Patrick Rahmen steht beim Super-League-Gastspiel in St. Gallen bereits unter Druck – auch wegen der eigenen Serie an Misserfolgen.

Legende: Wartet schon länger auf ein Erfolgserlebnis Patrick Rahmen. Freshfocus / Urs Lindt

Zwei Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 2:5. Von einem meisterlichen Start in die Saison kann bei YB wahrlich nicht die Rede sein. Nach zwei ungenügenden Auftritten gegen Sion (1:2) und Servette (1:3) bietet sich den Bernern am Sonntag die nächste Chance zur Besserung. In St. Gallen will «Gelb-Schwarz» seine ersten Punkte einfahren und die rote Laterne wieder abgeben.

«Es ist normal, dass jetzt der Druck kommt, doch dem müssen wir uns stellen. Die Saison ist noch lang, aber natürlich haben wir uns das anders vorgestellt», analysierte YB-Coach Patrick Rahmen nach der Niederlage in Genf seine Situation bei den Bernern. Dem 55-jährigen Neo-Trainer ist der Start ins YB-Abenteuer gründlich missglückt, seine persönliche Bilanz sieht jüngst aber noch erschreckender aus.

Nachdem Rahmen Winterthur in der abgelaufenen Saison in die Meisterrunde geführt hatte, war die Luft beim Überraschungsteam der Liga draussen. Inklusive Cup verlor Winterthur die letzten 7 Saisonspiele allesamt. Rahmen steht saison- und klubübergreifend demnach schon bei 9 Niederlagen in Serie.

Wie einst Littbarski

Ohne Sommerpause und Jobwechsel wäre solch eine Schreckensbilanz wohl gleichbedeutend mit einer Entlassung. Dieses «Kunststück» – allerdings ohne Kündigung – schaffte vor 15 Jahren der damalige Vaduz-Trainer Pierre Littbarski. Der Deutsche reihte in der Saison 2008/09 sogar 10 Niederlagen aneinander, stieg mit den Liechtensteinern ab und blieb trotzdem im Amt.

Rahmen dürfte in der Bundesstadt kaum so viel Geduld entgegengebracht werden. Allerdings stehen die Vorzeichen auch deutlich besser als bei seinem Berufskollegen. Trotz offengelegten Schwächen in der Defensive und Untätigkeit auf dem Transfermarkt gehört das YB-Kader zum Besten, was die Super League zu bieten hat. Rahmen wird alles daran setzen, dass sein Team diesen Umstand am Sonntag unter Beweis stellt. Ansonsten ist das ungeliebte «Stängeli» Tatsache.