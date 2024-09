In der 6. Runde der Super League trennen sich die beiden Europacup-Teilnehmer Lugano und St. Gallen 1:1.

Die Ostschweizer gehen durch Captain Lukas Görtler in Front, noch vor der Pause gleicht Kacper Przybylko aus.

Im Parallelspiel gibt es auch zwischen dem FC Zürich und Luzern ein 1:1, Servette setzt sich in Winterthur durch.

Neben YB, das bekanntlich wieder in der Champions League antritt, halten mit Lugano und St. Gallen 2 weitere Schweizer Klubs im Europacup die Fahne hoch. Sowohl die Tessiner als auch die Ostschweizer treten in der Conference League an. Im Duell gegeneinander gelang es am Sonntagabend keinem der Teams, 3 Punkte einzufahren. Im Cornaredo resultierte ein am Schluss gerechtes 1:1.

Zigi hält Punkt fest

Massgeblichen Anteil daran hatte auf St. Galler Seite mal wieder Torwart Lawrence Zigi, der in der laufenden Saison schon oft positiv in Erscheinung getreten ist. Der Ghanaer sorgte in der 78. Minute mit einer mirakulösen Parade dafür, dass der FCSG zumindest einen Punkt aus dem Tessin mitnahm. Einen starken Abschluss von Ignacio Aliseda lenkte Zigi gerade noch an den Pfosten.

00:36 Video Zigi lenkt Aliseda-Schuss spektakulär an den Pfosten Aus Sport-Clip vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

5 Minuten später musste der Schlussmann nochmals eingreifen, als Mattia Zanotti abzog. Der Abschluss aus spitzem Winkel war allerdings nicht mehr als eine Pflichtaufgabe für Zigi. Die «Espen» hatten nur wenige Sekunden zuvor ebenfalls eine gute Gelegenheit verzeichnet, um spät in Führung zu gehen. Jovan Milosevic setzte einen Kopfball nach einer Ecke aus wenigen Metern aber klar drüber.

Przybylko: Erst Frust, dann Jubel

Beide Tore waren schon im 1. Durchgang gefallen. Wobei: Eigentlich fielen sogar 3 Treffer. Das vermeintliche 1:0 durch Luganos Kacper Przybylko nach etwas mehr als 7 Minuten wurde nach einer Video-Überprüfung jedoch aberkannt. Lukas Mai hatte in einer Abseitsposition im Blickfeld von Zigi gestanden.

00:44 Video Tor von Przybylko wird wegen Abseits aberkannt Aus Sport-Clip vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Rund 10 Minuten später ging St. Gallen mit der ersten richtigen Torchance gleich in Führung. Lukas Görtler scheiterte mit einem Abschluss erst am Pfosten, den neuen Anlauf über Chima Okoroji verwertete der Captain mit einem Kopfball in die weite Ecke. Lugano-Goalie Amir Saipi war machtlos.

Kurz vor der Pause rückte dann sein Gegenüber wieder in den Fokus. Einen wuchtigen Abschluss von Yanis Cimignani konnte Zigi erst noch abwehren (45.+1) und auch bei einem Torschuss von Daniel dos Santos war er zur Stelle (45.+2). Den letzteren wehrte der FCSG-Keeper jedoch nach vorne ab, wo Przybylko lauerte und abstaubte. Der Unparteiische hielt zwar sofort den Arm hoch – aber dieses Mal war das Tor regulär, was der VAR korrigierte.

Schliessen 00:39 Video Görtler erst an den Pfosten, dann in die Maschen Aus Sport-Clip vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden. 00:42 Video Jetzt zählt das Tor: Przybylko gleicht für Lugano aus Aus Sport-Clip vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

So geht es weiter

Nach der rund zweiwöchigen Nati-Pause müssen beide Teams im Schweizer Cup ran. Während Lugano am 14. September zu Rapperswil-Jona (Promotion League) reist, fahren die St. Galler gleichentags (wieder) ins Tessin zum FC Paradiso (Promotion League).