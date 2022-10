Der FC St. Gallen gastiert am 12. Spieltag der Super League in der Innerschweiz und muss endlich wieder bis zum Schlusspfiff wachbleiben.

Legende: Ärger in den letzten zehn Minuten Das gab's beim FCSG zuletzt häufiger. Keystone/Gian Ehrenzeller

Gegentor in der 83. Minute, Gegentor in der 87. Minute, Gegentor in der 83. Minute. Der FC St. Gallen hat zuletzt gleich drei Mal in Folge spät noch Punkte verschenkt. Gegen Lugano (1:1), YB (1:2) und Basel (2:3) vergab man damit insgesamt 5 Zähler und liegt statt auf dem 4. nur auf dem 2. Tabellenrang.

Die späten Gegentore

Schliessen 00:47 Video Celar gleicht für Lugano in der 83. Minute aus Aus Sport-Clip vom 16.10.2022. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:40 Video Stergiou trifft in der 87. Minute ins falsche Tor Aus Sport-Clip vom 08.10.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 00:18 Video Fink schiesst St. Gallen in der 83. Minute ins Elend Aus Sport-Clip vom 01.10.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Am Mittwochabend bietet sich in Luzern (20:30 Uhr) die Chance, endlich wieder mal bis zum Spielende wach zu sein. Wer das Team dabei aber nicht unterstützen kann, ist Lukas Görtler. Der Captain fehlt gelbgesperrt, seit seinem Debüt in der Super League im 2019 ist das bereits das 7. Mal. Der Mittelfeldmotor sah in diesen 3 Jahren 35 Mal Gelb – in dieser Statistik schlägt ihn keiner.

Den Gegner in der Swissporarena zu schlagen, dürfte einfacher sein als auch schon. Denn beim FCL haben sich zum Ärger in der Führung auch sportliche Probleme gesellt.

Die Innerschweizer warten inzwischen seit 3 Partien auf einen Vollerfolg, die Ostschweizer bereits seit deren 4 – das Super-League-Duell in der Swissporarena verkommt also zu einem Duell der Sieglosen.