Kryeziu: Von der Superliga in die Super League

Leotrim Kryeziu spielte bislang in seiner kosovarischen Heimat. Die Meisterschaft dort nennt sich Superliga. Nun wechselt das Offensiv-Talent also in die Super League zum FC Lugano. Kryeziu kommt ablösefrei vom KF Drita Gjilan, dem amtierenden Landesmeister. Im Tessin unterschrieb der U19-Nationalspieler (3 Einsätze/4 Tore) einen Vertrag über 4 Jahre.