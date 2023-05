Am Freitag hat der FC Basel seinen neuen Trainer für die nächste Saison vorgestellt. Mit dem Deutschen Timo Schultz, der lange Jahre beim FC St. Pauli in der 2. Bundesliga wirkte, will man am Rheinknie in die Zukunft gehen. Der langjährige FCB-Spieler und heutige SRF-Experte Beni Huggel analysiert die Trainerwahl.

Ist Timo Schultz der richtige Mann für Basel?

«Es ist gut, dass jetzt eine Lösung da ist. In Basel bezeichnen sie ihn als Wunschlösung – ob das so bleibt, werden die Erfolge zeigen. Er ist sicher ein Trainer, der viele Erfahrungen sowohl als Spieler als auch als Coach und aus der Nachwuchsarbeit mitbringt. Zudem kennt er Vereinstreue und Loyalität. Ob das reicht, wird sich zeigen. Es wird für ihn sicher eine Umstellung sein, beispielsweise mit vielen englischen Wochen umzugehen und so weniger Zeit für Trainingseinheiten zu haben.» (siehe Video oben)

Welchen Fussball wird Schultz spielen lassen?

01:31 Video Huggel über Schultz' Spielweise und die fehlenden Kenntnisse über den Schweizer Fussball Aus Sport-Clip vom 12.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

«Dass er eine Wunschlösung ist, hat sicher damit zu tun, dass er immer wieder junge Spieler einsetzt. Das ist ein Pluspunkt, darum hat man ihn verpflichtet. Ein charakteristisches System hat er nicht.»

Passen die FCB- und Schultz-Philosophie zusammen?

01:55 Video «Schultz wird sich anpassen müssen» Aus Sport-Clip vom 12.05.2023. Bild: imago images/Marcus Brandt abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

«Als Trainer muss man sich immer der DNA des Vereins anpassen. Wenn der FCB junge Spieler kaufen, vielleicht ausleihen, weiterentwickeln und weiterverkaufen will, muss Schultz sich adaptieren – auch wenn er sich aus St. Pauli anderes gewöhnt sein mag. Wenn er sich anpassen kann, kann er erfolgreich sein.»

01:04 Video Huggel: «Gut, dass sein Co-Trainer Französisch spricht» Aus Sport-Clip vom 12.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.