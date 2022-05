In der 34. Runde der Super League gewinnt YB zuhause gegen St. Gallen deutlich mit 4:1.

Auf St. Gallens Ausgleich kurz nach der Pause reagieren die Berner postwendend und führen das Schlussskore innert 7 Minuten herbei.

Meschack Elia glänzt als Doppeltorschütze.

Das Berner Wankdorf verwandelte sich im Duell zwischen YB und dem FC St. Gallen in der 2. Halbzeit in eine veritable Manege – 23'152 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie die heimischen Akteure trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Jérémy Guillemenot (51.) zum Schaulaufen ansetzten.

Insbesondere das 3:1-Führungstor durch Christian Fassnacht nach gut 62 Minuten hatte artistischen Charakter: Nach einer vorerst missglückten Jonglage Wilfried Kangas war es der 28-jährige Nati-Spieler, der den Ball dank beeindruckender Körperbeherrschung im Netz unterbrachte.

01:04 Video Hoch das Bein: Guillemenot und Fassnacht treffen grazil Aus Sport-Clip vom 10.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Etwas weniger Akrobatik und doch Matchwinner

Nur 7 Minuten nachdem YB durch Wilfried Kanga in Führung gegangen war (61., Penalty), markierte Meschack Elia mit seinem Abstauber das letzte Tor des Abends und avancierte damit zum statistisch besten Mann auf dem Platz: Bereits in der 7. Minute hatte er seine Farben früh in Führung gebracht.

Der jüngste Erfolg verhalf YB (Rang 3), gegenüber Verfolger Lugano weiter im Vorteil um die europäischen Plätze zu bleiben. Bereits jetzt ist klar, dass die Hauptstädter nach Abschluss der laufenden Spielrunde mindestens 3 Zähler Vorsprung auf die Tessiner in die letzten 2 Partien mitnehmen.

00:51 Video Erst scheitert YB kläglich, dann machts Elia besser Aus Sport-Clip vom 10.05.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

So geht's weiter

St. Gallen hingegen, das weiterhin auf Platz 5 verharrt, misslang die Hauptprobe für den Cupfinal gegen Lugano vom kommenden Sonntag. Ob sich das Kredo «verpatzte Generalprobe, gelungener Auftritt» bewahrheiten wird, sehen Sie ab 14 Uhr live bei SRF.

Bereits am Mittwoch, 11. Mai, wird in der Super League erneut gespielt: Um 20:30 Uhr empfängt Sion den FC Luzern, Lugano gastiert zeitgleich bei Servette. Die Partie aus dem Stade de Genève sehen Sie live auf SRF zwei sowie im Stream in der SRF Sport App.