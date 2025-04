Die Tabellenteilung in der Super League rückt näher. 6 Teams sind 2 Runden vor Schluss in den Strichkampf involviert.

Legende: In der Aussenseiterrolle Der St. Galler Torhüter Lawrence Ati Zigi und sein Team sind auf Schützenhilfe angewiesen. Freshfocus/Claudio Thoma

2 Runden vor der Tabellenteilung tobt in der Super League der Strichkampf. Basel und Servette ist der Platz in der «Championship Group» nicht mehr zu nehmen. Für Winterthur, GC, Yverdon und Sion gibt es hingegen kein Entkommen mehr aus der «Relegation Group». Und die anderen 6 Klubs? Ihre Ausgangslage lautet vor dem Endspurt wie folgt:

3. Young Boys: 50 Punkte, Torverhältnis 47:36 (+11)

YB muss sich wohl keine Sorgen um einen Top-6-Platz machen. Ein Punkt fehlt den Bernern, um sich aus eigener Kraft für die «Championship Group» zu qualifizieren. Für das stärkste Team des Jahres (27 Punkte aus 13 Spielen) geht es in den letzten beiden Runden vor der Tabellenteilung darum, die direkten Konkurrenten zu distanzieren und Leader Basel unter Druck zu setzen.

Restprogramm: Luzern (a), Zürich (h)

4. Luzern: 48 Punkte, 55:49 (+6)

In den letzten 6 Spielen gelang Luzern nur ein Sieg. Die lange souveränen Innerschweizer sind ins Wanken geraten und stehen vor einem schwierigen Restprogramm. Am Sonntag empfängt der FCL den Meister aus Bern, ehe es am Ostermontag gegen Cupsieger Servette geht. Mario Frick muss seine Spieler, die zuletzt beim 1:3 gegen GC keine gute Figur machten, wieder aufrütteln.

Restprogramm: YB (h), Servette (a)

5. Lugano: 48 Punkte, 47:44 (+3)

Lugano hat bittere Wochen hinter sich: Erst das Cup-Out gegen den unterklassigen FC Biel, dann das Ausscheiden in der Conference League gegen Celje (SLO). Zudem verlor das Team von Trainer Mattia Croci-Torti 6 der letzten 10 Meisterschaftsspiele. Die Meisterambitionen mussten nach dem 0:2 gegen Basel zurückgeschraubt werden, nun geht es darum, das schlimmste Szenario zu verhindern. Die Tessiner treffen noch auf beide direkt unter dem Strich lauernden Konkurrenten.

Restprogramm: St. Gallen (h), Lausanne (a)

6. Zürich: 47 Punkte, 43:42 (+1)

Nach knappen Siegen gegen Luzern und GC schien der FCZ auf Kurs. Doch dann wendete die Equipe von Ricardo Moniz erst in letzter Sekunde eine Niederlage gegen Lausanne ab und kam gegen Schlusslicht Winterthur nicht über ein 0:0 hinaus. Zwar zeigt die Formkurve der Zürcher im Vergleich zu Luzern oder Lugano nach oben, doch mit Basel und YB warten 2 Titelfavoriten. In diesen Duellen müssen Steven Zuber und Co. für die Top 6 wohl den einen oder anderen Punkt holen. Bei Punktgleichheit am Strich könnte Zürich das Torverhältnis zum Verhängnis werden.

Restprogramm: Basel (h), YB (a)

7. Lausanne: 44 Punkte, 50:43 (+7)

13 Spiele, 14 Punkte: Nur Winterthur (11) und Sion (9) haben 2025 weniger Zähler gesammelt als Lausanne. Zur Baisse kam der Ausfall von Supertalent Alvyn Sanches. Dennoch: Am vergangenen Wochenende blieben die Waadtländer dank späten Toren beim 2:0 gegen Sion im Rennen um die Meistergruppe. Erst müssen bei Schlusslicht Winterthur weitere 3 Punkte her. Dann wäre gegen Lugano noch einiges möglich. In der eigenen Hand haben es die Lausanner jedoch nicht.

Restprogramm: Winterthur (a), Lugano (h)

8. St. Gallen: 43 Punkte, 44:42 (+2)

Mit 4 Punkten Rückstand auf Rang 6 befindet sich St. Gallen in der Aussenseiterrolle. Der Sieg gegen Servette dürfte den Ostschweizern aber Mut für den Endspurt machen. Sie treffen auf verunsicherte Luganesi und das formschwächste Team, Sion. Um realistische Chancen auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu haben, braucht die Mannschaft von Enrico Maassen 2 Siege. Dann wäre mit Schützenhilfe die grosse Überraschung möglich.

Restprogramm: Lugano (a), Sion (h)

