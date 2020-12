Servette und Sion trennen sich in Genf in der 12. Runde der Super League 1:1.

Die Walliser überzeugen in der 1. Halbzeit. Nach einem Platzverweis gelingt dem Heimteam der Ausgleich.

Ein böses Foul von Sandro Tehler löst Diskussionen aus.

Im Vorabendspiel setzt sich Lausanne in Vaduz mit 2:0 durch.

Nach einer Stunde geschah das, was eigentlich schon in der 45. Minute hätte passieren müssen: Ein Sion-Spieler flog vom Platz. Birama Ndoye hatte gegen den davoneilenden Grejohn Kyei die Notbremse gezogen.

Dass die Walliser zu elft in die Pause schritten, war verwunderlich. In der letzten Minute der 1. Halbzeit rauschte Sandro Theler ohne Rücksicht auf Verluste mit gestrecktem Bein auf Servette-Neuzugang Gaël Clichy zu. Für sein brutales Einsteigen sah der 20-Jährige nur Gelb. Der VAR griff nicht ein.

Was ist Ihre Meinung zum Foul von Sandro Tehler? Gelb genügt. Gelb genügt. % Eine klare Rote Karte. Eine klare Rote Karte. % Weder noch. Weder noch. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Bis dahin waren die Walliser den Genfern überlegen gewesen. Anto Grgic schoss die mutig aufspielenden Gäste per Freistoss herrlich in Führung (15.). Auch danach schnupperte Sion, das zuletzt 4 Spiele de suite verloren hatte, immer wieder am 2:0. Roberts Uldrikis scheiterte entweder am bravourös parierenden Jérémy Frick (42.) oder am Pfosten (57.).

Servette in Überzahl – und mit Chancenwucher

Doch mit einem Mann weniger schwanden bei den Wallisern die Kräfte – und Servette roch Lunte. In der 71. Minute war der Bann gebrochen, als Boubacar Fofana eine Vorlage von Alex Schalk aus kurzer Distanz locker verwandelte.

Für die Mannschaft von Fabio Grosso war für den Rest der Partie das grosse Zittern angesagt. Das Heimteam lancierte einen Angriff nach dem anderen. Trotz einer riesigen Mehrfach-Chance in der 93. Minute musste sich das Team von Alain Geiger aber mit einem Punkt begnügen.

So geht es weiter

Servette gastiert am Sonntag (16 Uhr) beim FCZ. Sion empfängt gleichzeitig den FC Vaduz.