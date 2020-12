Lausanne setzt sich in Vaduz dank Treffern von Puertas und Turkes verdient mit 2:0 durch.

Die Waadtländer rücken in der Tabelle vor, Vaduz bleibt auf dem letzten Platz.

Am späteren Abend spielen zum Abschluss der 12. Super-League-Runde noch Servette und Sion gegeneinander.

Auch im 2. Super-League-Duell der beiden Aufsteiger heisst der Sieger Lausanne. Vor 2 Wochen setzten sich die Waadtländer mit 3:0 durch, nun zeigte die Anzeigetafel ein 2:0 an.

Der Sieg der Gäste geht absolut in Ordnung. Bereits in der 1. Halbzeit hatte Lausanne mehr vom Spiel gehabt. Nach dem Seitenwechsel vermochte die Mannschaft von Giorgio Contini die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen.

In der 49. Minute gelangte der Ball nach schönem Direktspiel an der Strafraumgrenze zu Cameron Puertas. Der Spanier liess zwei Vaduzer aussteigen und schob an Goalie Benjamin Büchel vorbei zum 1:0 ein.

Turkes trifft schon wieder gegen seinen Ex-Klub

Eine Viertelstunde später fiel bereits die Vorentscheidung. Nach einem Foul von Fuad Rahimi an Evann Guessand entschied Schiedsrichter Stefan Horisberger zu Recht auf Penalty.

Aldin Turkes versenkte das Leder mit etwas Glück – Büchel wäre fast dran gewesen – zum 2:0 ins Netz. Turkes hatte bereits im 1. Vergleich mit seinem Ex-Klub zweimal getroffen.

Vaduz wehrte sich auch nach dem 0:2 nach Kräften, blieb aber letztlich zu harmlos, um Lausanne ernsthaft gefähren zu können. Die Equipe von Trainer Mario Frick hat ihre letzten 4 Spiele alle verloren und dabei keinen einzigen Treffer erzielt.

So geht es weiter

Sowohl Vaduz als auch Lausanne stehen am Sonntag wieder im Einsatz. Die Liechtensteiner reisen nach Sitten, Lausanne empfängt zu Hause den FC Luzern.