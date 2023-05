Legende: Verabschiedet sich aus Bern Cédric Zesiger. Freshfocus/Claudio De Capitani

Es ist der erste prominente Abgang beim Schweizer Meister: Cédric Zesiger verlässt Bern und wechselt zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga. Der 24-jährige Innenverteidiger unterschrieb bei den «Wölfen» einen Vierjahres-Vertrag. Der Transfer soll YB rund 5 Millionen Franken in die Kassen spülen.

Zesiger war 2019 von GC in die Bundeshauptstadt gekommen und absolvierte 135 Pflichtspiele für die Young Boys (6 Tore), inklusive Auftritten in der Champions und Europa League. In den 4 Jahren in Bern wurde er dreimal Schweizer Meister. 2020 gewann er das Double mit Meisterschaft und Cup. Für die Schweizer Nationalmannschaft kam Zesiger zweimal zum Einsatz.

Bereit für den nächsten Schritt

«Was ich bei den Young Boys in den letzten Jahren erleben durfte, ist aussergewöhnlich und wird mir immer in bester Erinnerung bleiben», lässt sich Zesiger in einer Medienmitteilung zitieren. «Mit dem Wechsel zu Wolfsburg geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich bin überzeugt, dass dieser ambitionierte Klub ideal ist, um den nächsten Schritt zu machen.»