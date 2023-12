Die Spiele der Runden 23 bis 33 in der Super League sind angesetzt. St. Gallen kann sich über 6 Heimspiele freuen.

Legende: Müssen sich mit unterschiedlich vielen Heimspielen begnügen St. Gallens Isaac Schmidt (links) und YBs Meschack Elia. Claudio De Capitani/freshfocus

Am Mittwoch hat die Swiss Football League den Spielplan für das letzte Meisterschaftsdrittel der Super League veröffentlicht. Die Runden 23 bis 33 werden zum ersten Mal im Rahmen des neuen Spielmodus angesetzt.

In den 11 Runden bestreiten die 12 Klubs unterschiedlich viele Heimspiele. Leader und Meister YB etwa erhält nur 5 Heimspiele, während das zweitplatzierte St. Gallen 6 Mal vor heimischem Publikum antreten kann. Die Ostschweizer haben in der laufenden Saison zuhause noch keinen Punkt abgegeben. Gemäss SFL soll sich die unterschiedliche Anzahl Heimspiele im weiteren Verlauf der Saison im Idealfall wieder ausgleichen.

01:43 Video Aus dem Archiv: Der neue Modus einfach erklärt Aus Sport-Clip vom 23.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Bis am 33. Spieltag werden die Teilnehmer der Championship (Ränge 1 bis 6) und Relegation Group (Ränge 7 bis 12) ermittelt. Die 6 Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte machen anschliessend in den verbleibenden 5 Runden den Meistertitel und die Europacup-Teilnehmer unter sich aus, die 6 Teams der unteren Tabellenhälfte spielen gegen den Abstieg und die Barrage.