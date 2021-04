Nach der 27. Runde in der Super League steht fest, dass YB bereits am kommenden Sonntag Meister werden kann.

Jubelt YB schon am Sonntag über den 15. Meistertitel?

Legende: Allen Grund zur Freude Die Spieler von YB werden schon bald über den Meistertitel jubeln können. Keystone

Der Meistertitel in der Super League ist eigentlich schon seit Wochen an die Young Boys vergeben. Rein rechnerisch kann die Meisterschaft aber am kommenden Sonntag definitiv entschieden sein.

YB braucht einen Vorsprung von 25 Punkten

In der 27. Runde spielten die Teams einmal mehr für die Berner, die an der Spitze mit 22 Punkten Vorsprung einsam ihre Kreise ziehen: Servette und Lugano trennten sich im Direktduell 1:1, Basel unterlag zuhause Aufsteiger Vaduz 1:2. Und so ist es möglich, dass YB nach dem 28. Spieltag uneinholbare 25 Punkte Vorsprung haben könnte.

Das sind die Szenarien, die alle eintreten müssen, damit YB am Sonntag Meister werden würde:

Die Berner müssen das Heimspiel gegen St. Gallen gewinnen. Dann hätte das Team von Gerardo Seoane 63 Punkte auf dem Konto.

Servette muss auswärts gegen den FCZ (am Sonntag live auf SRF) verlieren. Der Rückstand auf die Berner würde 8 Runden vor Schluss 25 Punkte betragen.

Im Duell zwischen Lugano und Lausanne am Samstag darf es keinen Sieger geben – dann lägen beide Teams ebenfalls 25 Zähler hinter dem Leader.

Basel darf gleichentags in Luzern nicht gewinnen. Der Rückstand des FCB würde dann 26 oder 27 Punkte betragen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Szenarien eintreffen werden, ist zwar klein. Sollte dies der Fall sein, ist YB so früh Meister wie noch kein Team zuvor. Den frühesten Meistertitel feierten ebenfalls die Young Boys – in der Saison 2018/19 durften die Berner den Meisterpokal nach der 29. Runde in die Höhe stemmen.