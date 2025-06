Legende: Werden mit dem Ausgang des Cupfinals zufrieden sein Ludovic Magnin und Giorgio Contini. KEYSTONE/Cyril Zingaro

Mit dem Sieg des FC Basel im Cupfinal fiel die letzte Entscheidung auf höchster Stufe im Schweizer Fussball. Als Meister hatten die Basler schon vor der Partie den Platz in den Playoffs zur Champions League auf sicher. Für andere Super-League-Teams hatte der Ausgang des Cupfinals allerdings noch entscheidende Auswirkungen.

Als zweitplatziertes Team wird Servette in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League antreten. Der Weg in die «Königsklasse» ist allerdings weit, eine europäische Ligaphase ist mit dieser Ausgangslage nicht garantiert, mindestens ein Quali-Duell muss gewonnen werden.

YB fix mit dabei

Anders sieht es kurioserweise bei den Young Boys aus, die die Saison auf Rang 3 beendeten. Dank Basels Cupsieg «erben» die Berner den Startplatz in den Playoffs zur Europa League. Bei einem Sieg spielt YB im zweithöchsten Wettbewerb, bei einer Niederlage ist der Klub für die Conference League qualifiziert.

Lugano rückt nun von der Conference-League-Quali in die Europa-League-Quali auf. Die Tessiner starten in der 2. Runde, müssen also insgesamt drei Duelle überstehen. Bei einer Niederlage folgt als Rettungsschirm die nächste Quali-Runde der Conference League.

Fix ist auch, dass sich Lausanne europäisch versuchen darf. Für die Magnin-Equipe ist der Weg in die Conference League mit den Quali-Runden 2 und 3 sowie den Playoffs weit.

Ende Juli geht's los

Die ersten Auslosungen finden bereits am 17./18. Juni statt. Für die Schweizer Klubs gilt es dann in der Woche nach dem Saisonstart in der Super League vom 19./20. Juli erstmals ernst. Basel bestreitet die Playoffs zur Champions League erst am 19./20. und 26./27. August.

