Blerim Dzemaili beendet nach der laufenden Saison seine Karriere.

Der 37-jährige FCZ- und Ex-Nati-Spieler zieht nach 20 Jahren im Profifussball einen Schlussstrich.

In seiner Laufbahn holte Dzemaili 8 grosse Titel.

Nach 20 Jahren ist Schluss: Blerim Dzemaili beendet nach der laufenden Saison seine lange Karriere. Der 37-jährige FCZ-Spieler gab seinen Rücktritt am Mittwoch offiziell bekannt. Aktuell fehlt er seinem Team verletzt. Die Zürcher schliessen die Saison mit den Super-League-Partien gegen die Grasshoppers, in Winterthur und gegen Lugano ab.

Karriere gekrönt mit 8 grossen Titeln

Dzemaili kann auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. 2003 gab er sein Profi-Debüt für den FC Zürich. Mit seinem Stammklub wurde er 2005 Cupsieger sowie 2006 und 2007 Meister.

2007 wechselte Dzemaili in die Premier League zu den Bolton Wanderers. Es folgten Engagements bei Turin, Parma, Napoli, Galatasaray Istanbul, Genua, Bologna, Montreal und Shenzhen. In dieser Zeit sammelte der Mittelfeldspieler mit Napoli (2 Mal Coppa-Sieger) und Galatasaray (Meister und Pokalsieger 2015) weitere grosse Titel.

Legende: Verabschiedet sich von der grossen Bühne Blerim Dzemaili. imago images/Geisser

Erfolgreiche Rückkehr zum FCZ

2021 kehrte Dzemaili zum FC Zürich zurück. Gleich in seiner ersten Saison wurde er mit dem FCZ ein drittes Mal Schweizer Meister. In der aktuellen Spielzeit kam Dzemaili bisher zu 26 Einsätzen und erzielte dabei 5 Tore. Am 30. April absolvierte er seine 200. Partie für die Zürcher.

Für die Schweizer Nationalmannschaft spielte Dzemaili 69 Mal (11 Tore). Mit der Nati nahm er 2006, 2014 und 2018 an der WM- und 2016 an der EM-Endrunde teil.