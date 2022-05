Kay Voser und Marco Wölfli nennen die Tops und Flops der Super-League-Saison und schauen zudem in die Glaskugel.

180 Spiele und 585 Tore später ist man immer schlauer. Wir wollten jedoch wissen, auf welchem Tabellenplatz unsere Fussball-Experten Kay Voser und Marco Wölfli den FCZ vor dem 1. Spieltag gesehen haben. Vorweg: Auch wenn die beiden noch so gerne richtig getippt hätten, sie lagen – wie womöglich 95 Prozent der Super-League-Interessierten – falsch.

Voser: «Ich hätte niemals gedacht, dass es zu einem solchen Coup reicht. Ich habe den FCZ im Tabellenmittelfeld erwartet.»

«Ich hätte niemals gedacht, dass es zu einem solchen Coup reicht. Ich habe den FCZ im Tabellenmittelfeld erwartet.» Wölfli: «Ich hatte den FCZ klar auf dem 1. Platz. Nein, Spass beiseite. Bei mir wären sie eher auf Platz 3 oder 4 gelandet.»

Weiter gaben die Experten ihre Voten ab in Bezug auf ...

... die Überraschung der Saison (nebst dem Meister).

... die grösste Enttäuschung der Saison.

Ausschau: YB kommt zurück, Basel eher weniger

Auch warfen Voser und Wölfli einen Blick in die Glaskugel, schliesslich ist nach der Saison vor der Saison. Einigkeit herrscht dabei vor allem in Sachen YB. Für die beiden ist klar: Die Berner blieben in der abgelaufenen Kampagne deutlich unter den Möglichkeiten. Das Potential bleibt im Hinblick auf die kommende Spielzeit aber gross.

Voser freut sich zudem auf die Entwicklung des FC St. Gallen: «Sie spielen einen sehr attraktiven Fussball und es gelingt ihnen immer wieder, Spieler mit grossem Potential zu verpflichten.»

Und was passiert mit dem FC Zürich? «Es ist schwierig, eine Prognose zu machen. Ich bin gespannt, wie die Transfers des FCZ aussehen werden», meint Wölfli.

Ab welchem Saison-Zeitpunkt Voser und Wölfli den FCZ tatsächlich als Meister in Betracht gezogen haben und alle weiteren Antworten der beiden Experten finden Sie im Video ganz oben.