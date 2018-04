Für Lausanne und Enzo Zidane steht am Sonntag ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel an. Gewinnen die Waadtländer gegen Sion, dürften sie sich der gröbsten Abstiegssorgen entledigt haben.

Der Tabellenkeller der Super League 6. GC

32 Punkte

7. Thun

31 Punkte 8. Lausanne

31 Punkte 9. Lugano

31 Punkte 10. Sion

25 Punkte

In ganz anderen Sphären bewegt sich sein Vater Zinédine als Trainer von Real Madrid. In der Champions League sind die «Königlichen» auf Halbfinal-Kurs, in der Meisterschaft steht am Sonntag der Kracher um Platz 2 gegen Stadtrivale Atlético an.

Positive Vorzeichen

Trotz unterschiedlicher Rolle und anderer Liga können beide Zidanes mit guten Gefühlen in ihr jeweiliges Spiel gehen:

Enzo schoss sein erstes Tor in der Super League gegen Sion. Zuletzt war er auch gegen Lugano erfolgreich.

Zinédine verlor als Trainer nur 2 von 7 Duellen gegen Atlético. Zudem holte er sich gegen die «Matratzenmacher» 2016 seinen ersten Champions-League-Titel.