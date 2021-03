Weil sie mit der Führung und der sportlichen Leistung nicht zufrieden sind, pilgern FCB-Fans in Scharen vors Stadion.

Für einen kurzen Moment schien es, als wäre Corona weit weg – vor dem Super-League-Spiel des FC Basel gegen Luzern strömten mehrere Tausend Fans vor den St. Jakob-Park. Sie taten dies, um gegen die aktuelle Klubführung zu protestieren.

«Momentan ist in Basel niemand zufrieden. Wir sind hier, um ein Zeichen gegen die aktuelle Führung zu setzen», sagt ein Basel-Anhänger stellvertretend für das Gros der FCB-Fans.

Der FCB soll in Schweizer Händen bleiben

Die Angst vor einem Verkauf des FCB geht um. «Es gibt genügend Klubs in der Schweiz, die an ausländische Investoren verkauft wurden. Wir möchten den FCB in Basel behalten, es ist ein Klub für alle – für Gross und Klein, für Jung und Alt», erklärt ein FCB-Fan.

Die Anwesenheit nahmen auch die Spieler im Stadioninnern wahr . «Wir hören und spüren die Anwesenheit», sagte Raul Petretta im blue-Pausen-Interview. Der Aufmarsch sei eine grosse Motivation für die Spieler.