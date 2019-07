FCB gewinnt in Sion mit 4:1

Der FC Basel feiert zum Auftakt der neuen Super-League-Saison einen 4:1-Sieg in Sion.

Der Video Assistant Referee verhindert einen Penalty für Sion.

Das schönste Tor gelingt dem Sittener Neuzuzug Patrick Luan, Anton Mitryushkin unterläuft ein Riesen-Bock.

Kurz vor der Pause war es so weit: Der viel diskutierte Video Assistant Referee (VAR) feierte in der Super League seine Premiere. Und er sorgte ein erstes Mal für Gerechtigkeit. Schiedsrichter Sandro Schärer hatte auf Elfmeter für Sion entschieden.

Dann schaltete sich der VAR aus dem Studio in Volketswil ein. Schärer konsultierte nach Rücksprache die Szene noch einmal im Stadion und revidierte seinen Entscheid – zu Recht (die Szene sehen Sie im Video unten).

Zu diesem Zeitpunkt hatte es in einer attraktiven Partie 1:1 gestanden. In der 2. Halbzeit besiegelte der FC Sion seine Niederlage dann praktisch selbst.

Sions Königstransfer Valon Behrami leitet die Niederlage ein. Dem Ex-Nationalspieler unterläuft ein kapitaler Fehlpass in Mittelfeld. Luca Zuffi und Albian Ajeti reagieren blitzschnell, setzen sich gegen 5 Sittener durch und gehen durch Zuffi 2:1 in Führung. 73. Minute: Es kommt noch schlimmer für das Heimteam. Torhüter Anton Mitryushkin kann einen harmlosen Rückpass von Jan Bamert nicht stoppen – 1:3. Diese Aktion ist wohl jetzt schon ein Anwärter auf den Titel «Eigentor des Jahres».

8 Minuten vor Schluss machten die beiden besten Basler den Deckel drauf. Neo-Captain Valentin Stocker erzielt auf Vorlage von Ajeti das 4:1.

Basel startet besser, Sion reagiert

Der FCB hatte die Partie gegen defensiv eingestellte Walliser besser begonnen und war verdient in Führung gegangen. Ajeti gelang auf Traumpass von Stocker nach 22 Minuten der erste Treffer in der neuen Saison.

Das schönste Tor des Abends aber erzielte Patrick Luan. Der brasilianische Neuzugang sorgte in der 35. Minute mit der Hacke für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Sion war in dieser Phase das bessere Team. Und wer weiss, würde es den VAR in der Super League nicht geben...

