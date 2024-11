Legende: Nach schwierigem Jahr glücklich über den Aufschwung in Basel FCB-Torhüter Marwin Hitz. Keystone/Georgios Kefalas

Dem FC Basel läuft es in der Super League aktuell sehr gut. 5 der letzten 6 Spiele konnte der FCB gewinnen, hinter dem FC Zürich liegt er auf dem 2. Tabellenrang. Ein Mitgrund für den positiven Umschwung in Basel ist Marwin Hitz, der konstant mit guten Leistungen überzeugt und mitverantwortlich ist, dass Basel mit dem FCZ und Lugano die wenigsten Gegentore erhalten hat. Im Interview mit Keystone-SDA spricht Hitz über die aktuelle Saison, das schwierige letzte Jahr und seine Zukunft.

Marwin Hitz, dem FC Basel läuft es sehr gut. Warum?

Wir arbeiteten sehr gut in der Vorbereitung, setzten uns als Ziel, uns in allen Bereichen zu verbessern. Wir verfügen qualitativ über das beste Team, seit ich hier bin. Das führt zu einem guten Trainingsniveau. Alle pushen sich gegenseitig, alle wollen erfolgreich sein, ohne ein zu grosses Ego zu haben. Es ist ein sehr positives Miteinander.

Wie stark hängt der Aufschwung mit der Verpflichtung von Xherdan Shaqiri zusammen?

Er bringt eine enorme Qualität mit und spielt sehr uneigennützig. Da aber natürlich auch er von seinen Mitspielern abhängig ist, hat es am Anfang noch nicht so gut funktioniert. Es war zunächst ein

«Sich-Finden». Dass er wohl der erfolgreichste Schweizer Fussballer ist, löst bei vielen einen Wow-Effekt aus. Wenn ein solcher Spieler etwas sagt, wird genau hingehört.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassung der Partie zwischen Basel und Servette sowie allen weiteren Sonntagspartien in der Super League können Sie ab 19 Uhr auf SRF zwei in der Sendung Super League Highlights sehen. In der SRF Sport App gibt es die Partie ab 16:30 Uhr im Liveticker.

Vor etwas mehr als einem Jahr war die Gefühlslage diametral anders. Der FCB lag mit fünf Punkten aus den ersten elf Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Für eine reflektierte Person wie Sie dürfte diese Situation besonders schwierig gewesen sein.

Es war sicherlich die schwierigste Zeit in meiner Fussballkarriere. Ich fühlte mich hilflos – auf dem Platz, was etwas vom Schlimmsten ist, aber auch daneben. Es lief einiges schief, vieles kam zusammen. Was mich allerdings auch in dieser Phase sehr stolz gemacht hat, ist, dass wir nie auseinanderfielen. Das ist sicherlich mit ein Grund für den aktuell guten Lauf. Viele blieben ja hier, und eine solche Situation schweisst natürlich zusammen.

Mit 37 Jahren sind Sie im fortgeschrittenen Fussballer-Alter. Fällt es dann einfacher, mit einer solch schwierigen Situation umzugehen?

Als junger Spieler dachte ich immer, es wird stets einfacher mit einem gewissen Standing. Aber es ist nicht so herausgekommen. Ich machte mir immer mehr Gedanken, fühlte mich mehr dafür verantwortlich, wenn es nicht lief. Ich glaube aber, dass das eine Voraussetzung ist, um so lange dabei sein zu können. Wenn man aufhört, sich verantwortlich zu fühlen, kann das Niveau nicht gehalten werden.

Im nächsten Jahr läuft der Vertrag mit dem FCB aus. Gibt es schon eine Tendenz, wie es weitergeht?

Ich sprach gerade erst am vergangenen Wochenende mit meiner Familie sehr lang und intensiv darüber. Ich bin ein Mensch, der immer ein Ziel braucht, der auf etwas hinarbeiten möchte. Wir entschieden uns nun dazu, dass ich, wenn möglich, noch ein Jahr weiterspiele. Weiter vorauszuschauen macht in meinem Alter keinen Sinn.

Der letzte Meistertitel mit dem FCB liegt sieben Jahre zurück. Spüren Sie eine Sehnsucht nach dem Meisterpokal?

Wir haben in dieser Saison einen sehr tollen Zuschauerschnitt. Eine Sehnsucht nach einem Titel spüre ich allerdings nicht, da wir in den vergangenen Jahren auf den Boden der Tatsachen gekommen sind. Wir spüren jedoch die Freude der Fans darüber, dass wir mehrheitlich wieder guten Fussball spielen. Über den Meistertitel hat mit mir aber noch niemand gesprochen, auch wenn es sicher Fans gibt, die davon träumen.