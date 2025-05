Legende: Der Punkteschnitt dürfte ihnen herzlich egal sein Xherdan Shaqiri und Co. gewannen den Titel mit dem tiefsten Punkteschnitt seit Einführung der Super League. Keystone/Georgios Kefalas

Mit 1,92 liegt der Punkteschnitt des Schweizer Meisters erstmals seit der Einführung der Super League im Jahr 2003 unter 2. Geht man weiter zurück, stösst man in der Saison 2000/01 auf die Grasshoppers, die mit 64 Punkten in 36 Spielen (⌀1,78) noch schlechter abgeschnitten haben als der FCB in der aktuellen Spielzeit. Den besten Punkteschnitt in den bisher 22 Super-League-Saisons hatten die Young Boys 2018/19 mit 2,53.

Auch neun Niederlagen eines Meisters gab es in der Super League noch nie. Bisher waren sieben Niederlagen der Negativ-Rekord, erreicht von YB im letzten Jahr (38 Spiele) sowie von Zürich 2006/07 (36 Spiele).

Basel hingegen mit starkem Torverhältnis

Beim Torverhältnis (+48) bewegt sich Basel im Vergleich mit den letzten Titelträgern hingegen im oberen Drittel. Die 91 erzielten Treffer sind sogar der drittbeste Wert in der Super League.

Der Grund für den niedrigen Punktewert ist in Basels erster Saisonhälfte zu finden. Nach 18 Partien hatten die Rot-Blauen im Dezember erst 30 Zähler auf dem Konto, was einem Durchschnitt von 1,67 entspricht. Dass diese Ausbeute dennoch für Platz 2 reichte, einen Punkt hinter Lugano, sagt einiges über die Saison aus, in der sich lange kein Team absetzen konnte.