Basel gewinnt in Sion und bangt um Hitz

Der FC Basel holt sich beim FC Sion in der 30. Runde der Super League einen 2:1-Auswärtssieg.

Für den FCB treffen Andi Zeqiri (17.) und Dan Ndoye (40.), bei den Sittenern ist Giovanni Sio (45.+4) erfolgreich.

Basel-Goalie Marwin Hitz muss in der Pause verletzt ausgewechselt werden.

Das andere Spiel: Luzern schlägt Winterthur zuhause 3:1.

Basler Siege in der Meisterschaft sind beinahe zur Rarität geworden. Vor dem Auswärtsspiel in Sion hatte der FCB nur eines der letzten 6 Liga-Spiele gewonnen (2:0 gegen Winterthur). Doch gegen Sion passierte es wieder einmal: Der FC Basel liess sich 3 Punkte auf das Super-League-Konto gutschreiben.

Die Tore zum 2:1-Sieg lieferten Andi Zeqiri und Dan Ndoye:

17. Minute: Sions Kevin Bua spielt den Ball mit der Hand – es gibt Freistoss. Andy Diouf tritt den Ball zur Mitte, wo sich Zeqiri gekonnt durchsetzt und einnetzt.

Sions Kevin Bua spielt den Ball mit der Hand – es gibt Freistoss. Andy Diouf tritt den Ball zur Mitte, wo sich Zeqiri gekonnt durchsetzt und einnetzt. 40. Minute: Michael Lang drischt den Ball aus der eigenen Hälfte nach vorne. Ndoye lauert und erläuft sich den Ball, um später Nathanaël Saintini auszudribbeln und in der nahen Ecke zum Erfolg zu finden.

Noch vor der Pause, in der 4. Minute der Nachspielzeit, hatte der Ex-Basler Giovanni Sio den Anschlusstreffer erzielt. Ndoye ging gegen Baltazar unzureichend in den Zweikampf, Letzterer legte rüber zu Sio, der ins verlassene Tor einschieben konnte.

Wie steht es um Hitz?

Besonders in der 1. Halbzeit hätte Sion eigentlich mehr verdient gehabt. Das Heimteam hatte etwas mehr vom Spiel und die besseren Chancen. Marwin Hitz verhinderte besonders nach dem 1:0 mehrmals stark den Sittener Ausgleich. Als er dies in der 36. Minute gegen Musa Araz tat, verletzte er sich aber.

Beinahe im Spagat sitzend fasste er sich in der Folge an den Oberschenkel. Der 35-Jährige biss noch bis zur Pause auf die Zähne und wurde dann gegen Mirko Salvi ausgetauscht. Hinsichtlich der zuletzt starken Leistungen von Hitz und der Wichtigkeit der kommenden Spiele in der Meisterschaft und Conference League wird der FCB hoffen, dass es nicht allzu schlimm um den Ostschweizer steht.

So geht es weiter

Der FCB klettert mit dem Sieg auf den 6. Platz der Super League, Sion bleibt Vorletzter. Gegen das Schlusslicht spielen die «Bebbi» als nächstes: Winterthur – Basel findet am Sonntag statt. Sion spielt am gleichen Tag beim Drittletzten der Tabelle, dem FC Zürich.