3:0 gegen GC, 6:0 gegen Servette, 2:0 gegen Yverdon und eine rauschende Party im St. Jakob-Park aus Anlass des ersten Einsatzes von Rückkehrer Xherdan Shaqiri: Nach dem 5. Spieltag hing der Himmel in Basel voller Geigen.

Doch seither scheint es, als sei das Pulver in der FCB-Offensive bereits wieder verschossen. Nur zwei Treffer kamen noch dazu: Beim 1:1 gegen Sion und beim 1:0 im Cup gegen Challenge-League-Klub Nyon. Zuletzt präsentierte sich das Team von Fabio Celestini gegen den FCZ (0:2) und Luzern (0:1) ziemlich zahnlos – Shaqiri hin oder her.

Wir müssen wieder lernen, in jedem Spiel abzuliefern.

01:18 Video Krisengipfel statt Spitzenkampf: Basel empfängt YB Aus Sport-Clip vom 05.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

FCB ohne Doppelbelastung

Das ist natürlich auch Präsident David Degen nicht entgangen. «Der Trainer muss daran arbeiten und Lösungen präsentieren. Das ist seine Aufgabe», nimmt er Celestini im Interview mit SRF in die Pflicht. Am Sonntag heisst der Gegner zuhause ausgerechnet YB, das die 0:5-Abfuhr gegen Barcelona in der Champions League zu verdauen hat. Das Spiel ist somit für beide Teams wegweisend.

Anders als die Gäste aus Bern könne sich der FCB während der Woche jeweils voll auf die Super League konzentrieren, meint Degen. «Wir müssen wieder lernen, in jedem Spiel abzuliefern. Das ist unsere Pflicht», fordert er. Gegen Zürich und Luzern habe man «die PS nicht auf die Strasse gebracht».

Legende: Skeptischer Blick David Degen hat gegen Zürich und Luzern bescheidene Leistungen seines FCB gesehen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Wer übernimmt Barrys Rolle?

Der Abgang von Thierno Barry, der mit 5 Treffern zusammen mit Servettes Dereck Kutesa immer noch die Torschützenliste der Liga anführt, wollte Celestini nach den jüngsten Rückschlägen nicht als Ausrede für die Torflaute gelten lassen. Degen bläst ins gleiche Horn, andere müssten nun performen. «Wir haben sehr viele offensive Spieler.»

Ans letzte Duell mit YB im März haben die Basler indes keine guten Erinnerungen, obwohl der Gegner damals ebenfalls nicht mit dem allergrössten Selbstvertrauen antrat: Im ersten Spiel nach der Entlassung von Raphael Wicky siegten die Berner im Wankdorf 5:1.

06:54 Video Archiv: YB demontiert den FC Basel mit 5:1 Aus Sport-Clip vom 10.03.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 54 Sekunden.