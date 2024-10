Per E-Mail teilen

Just auf seinen Besuch im «Sportpanorama» hat sich Xherdan Shaqiri in der Schweiz endgültig zurückgemeldet. Bei der 6:1-Gala gegen Winterthur war der 33-Jährige der überragende Spieler auf dem Platz. Am Sonntag nahm er Platz im Studio und sprach mit Fabienne Gyr über folgende Themen:

Seine Rückkehr in die Schweiz und die Ambitionen mit dem FCB

«Ich bin sehr froh, nach vielen Jahren im Ausland wieder in der Schweiz zu sein. Es braucht immer etwas Zeit, wenn man nach Hause kommt. Diese habe ich mir genommen und selbst keinen Druck gemacht. Irgendwann will man aber durchstarten und ich bin froh, dass es gegen Winterthur gut gelaufen ist. Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, das tut auch dem Klub gut. Es kann so weitergehen.»

«Man hat immer etwas Heimweh. Ich bin ein Familienmensch und ich wollte immer, dass meine Eltern mich wieder im ‹Joggeli› besuchen können. Ich werde leider nicht jünger und wollte immer zurück in die Schweiz. Als der FCB auf mich zugekommen ist, musste ich nicht lange überlegen. Ich will, dass Basel wieder um Titel spielt. Darum habe ich nicht nur für ein Jahr, sondern für drei Jahre unterschrieben.»

Seine Bodenständigkeit

«Ich bin sehr stolz auf meine Karriere, und darauf, was ich erreicht habe. Viele Leute vergessen, woher ich komme. Ich komme nicht aus einer wohlhabenden Familie und bin auf dem Land aufgewachsen. Doch das zeigt auch auf, dass man mit Arbeit, Talent und Bodenständigkeit viel erreichen kann. Wenn ich darauf angesprochen werde, ist das das schönste. Und wenn mich sogar die Leute in Zürich sympathisch finden, bedeutet mir das sehr viel.»

00:32 Video Shaqiri: «Wenn man bodenstädig bleibt, kann man erfolgreich sein» Aus Sportpanorama vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Prägende Trainer in seiner Karriere

«Ich hatte sehr viele Trainer und sehr viele gute Trainer. Bei allen muss ich mich bedanken. Ottmar Hitzfeld hat für mich eine sehr grosse Rolle gespielt. Er hat mich mit 17 an die WM in Südafrika mitgenommen, davon habe ich sehr profitiert. Aber auch ein Jupp Heynckes hat mir bei den Bayern sehr weitergeholfen.»

Sein Nati-Rücktritt

«Ich habe schon länger mit dem Gedanken eines Rücktritts gespielt. Ich wollte mich auf den Klubfussball konzentrieren und ich denke, es war der richtige Zeitpunkt. Das Spiel gegen Schottland war für mich der perfekte Abschluss. Ich verfolge die Nati weiterhin, im Moment läuft es nicht so gut. Ich hoffe und glaube, dass sie aus diesem kleinen Loch rauskommen.»

01:07 Video Archiv: Shaqiri versorgt die Kugel gegen Schottland exakt im Winkel Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 19.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Seine Zukunft:

«Ich bin nicht einer, der gross in die Zukunft schaut und nehme Tag für Tag. Aber es ist klar, dass ich dem Fussball langfristig erhalten bleiben will.»