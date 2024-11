Legende: Matchwinner am Sonntag Xherdan Shaqiri glänzte gegen Servette mit einem Hattrick. Freshfocus/Urs Lindt

Die Basler Fans haben am Sonntag so etwas wie den perfekten Fussball-Sonntag erlebt. Viele von ihnen standen sich bereits am Vormittag die Beine in den Bauch. Der Grund: das goldene Trikot, das später auch die Spieler gegen Servette trugen. Ein Einweg-Trikot sozusagen, kam es doch nur dieses eine Mal zum Einsatz.

Die Nachfrage war gross, die Schlange vor dem Fan-Shop ebenfalls. Und die Farbe hätte nicht passender sein können. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Servette veredelten die Basler ihren ohnehin schon goldenen Herbst. Vor über 26'000 Fans feierten sie nach 3 Jahren die Rückkehr an die Tabellenspitze der Super League.

Die Tormaschine läuft

Es ist freilich nur eine Momentaufnahme. Aber was Basel in den letzten Wochen gezeigt hat, ist eindrücklich. Mit 38 Toren stellt der FCB die mit Abstand produktivste Offensive der Liga. 23 dieser Treffer erzielte man in den letzten 7 Spielen, von denen man 6 gewinnen konnte. Auch deshalb mischt man nun ganz vorne im Meisterrennen mit. Vor einem Jahr hatte Basel zu diesem Zeitpunkt den letzten Platz belegt.

Noch nicht an Bord war damals Xherdan Shaqiri. Der 33-Jährige kehrte auf diese Spielzeit hin zu seinem Jugendklub zurück. Und füllt die Rolle des Heilsbringers nach etwas Anlaufzeit derzeit voll aus. Sein Hattrick gegen die Genfer war so etwas wie die vorläufige Krönung seit seiner Rückkehr.

Shaqiri neu Liga-Topskorer

Die Rangliste für die meisten Treffer führt Shaqiri mit seinen insgesamt 5 Toren zwar nicht an. Zusammen mit seinen 7 Vorlagen ist er momentan aber dennoch bester Skorer der Super League. Kein anderer spielt mehr letzte Pässe. Und Shaqiri hat nur 11 der bisherigen 15 Meisterschaftsspiele absolviert.

Die Routine des Rückkehrers scheint das Puzzleteil zu sein, welches dem FCB in den letzten Jahren gefehlt hat. «Seine Winner-Mentalität ist genau das, was die jungen Spieler brauchen», befand Trainer Fabio Celestini gegenüber blue sport. Tatsächlich blühen Kevin Carlos und Bénie Traoré an der Seite von Shaqiri so richtig auf. Das Trio hat zusammen schon 17 Tore erzielt – davon können Yverdon, Winterthur und GC nur träumen.