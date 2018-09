Nach 45 Minuten sah es nicht danach aus, als könnten die Spieler des FC St. Gallen die Forderung ihrer Fans nach «ä bizeli meh» erfüllen. Doch dann kam Tranquillo Barnetta in die Partie.

Ich komme fast nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

Exakt 18 Minuten durfte der 33-Jährige vor der Partie gegen GC in der aktuellen Super-League-Spielzeit absolvieren. Meist figurierte der 75-fache Internationale nicht einmal im Kader von Trainer Peter Zeidler. Das dürfte sich nun ändern, nachdem Barnetta die Grasshoppers mit einem Doppelpack fast im Alleingang düpierte.

Im Interview nach dem Spiel gestand Barnetta, dass die letzten Monate schwierig waren für ihn: «Ich gebe im Training immer mein Bestes. Und doch wurde ich nie berücksichtigt», so der gebürtige St. Galler. Er habe aber gewusst, dass früher oder später eine Chance kommen würde. «Diese konnte ich nun nützen», meinte Barnetta.

Damit dürfte er richtig liegen, denn sein Trainer war voll des Lobes: «Ich komme fast nicht mehr aus dem Schwärmen raus und kann es selbst noch nicht fassen, was passiert ist», sagte Zeidler. Obschon Barnetta in den vergangenen Jahren an Dynamik und Explosivität verloren habe, «wusste ich schon seit dem ersten Tag, dass er ein genialer Fussballer ist».

Am kommenden Samstag empfängt St. Gallen den FCB. Ob Barnetta den Fans dann wieder «ä bizeli meh» bieten kann und ob er überhaupt die Chance dazu kriegt, wird sich zeigen.

