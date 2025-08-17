Legende: Seine Technik wird St. Gallen fehlen Willem Geubbels. Freshfocus/Pascal Müller

Super-League-Leader St. Gallen verliert einen Schlüsselspieler: Stürmer Willem Geubbels, aktuell Co-Leader der Torschützenliste, wechselt in die Ligue 1. Der 24-Jährige unterzeichnete bei Aufsteiger Paris FC einen Vertrag bis 2030.

Zur Ablösesumme gab es keine offiziellen Angaben. Gemäss Medienberichten lässt Paris mindestens 9 Millionen Euro springen, ein Teil davon soll aber als Weiterverkaufsprämie an Geubbels früheren Klub Monaco gehen.

Immer treffsicherer

Der bei Lyon ausgebildete Geubbels war im Januar 2023 von den Monegassen zu «Grünweiss» gestossen. In 95 Pflichtspielen gelangen ihm 30 Tore und 8 Assists. Dabei legte er einen beeindruckenden Steigerungslauf hin. Sein Torschnitt in der Super League erhöhte sich von 0,11 im ersten Halbjahr auf 0,45 letzte Saison.

Mit seinen 3 Treffern in den ersten 3 Spielen der laufenden Saison trug er massgeblich zum St. Galler Traumstart bei.